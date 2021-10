Il Milan di Pioli lotta fino all’ultimo respiro: le statistiche

Il Milan di Stefano Pioli ha realizzato ben 8 reti sulle 22 segnate in campionato nell'ultimo quarto d'ora di gioco delle partite

Il Milan di Stefano Pioli non molla mai. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina anticipando i temi principali della sfida di domani sera contro il Torino. I rossoneri giocano alla morte fino all'ultimo istante del match: hanno segnato, infatti, ben 8 delle 22 realizzate in campionato (il 36% del totale) nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Ma anche i granata (59%, con 7 gol su 12) non sono da meno.