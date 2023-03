Milan, Pioli sta ridando nuova linfa a Messias: il brasiliano cresce

Junior Messias, centrocampista del Milan, si sta disimpegnando alla grande nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Segnando anche due gol

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Junior Messias, centrocampista del Milan che, nel nuovo modulo di Stefano Pioli, il 3-4-2-1, si sta dimostrando sempre più importante per i rossoneri. L'abnegazione, l'impegno e la serietà in Messias non sono mai mancati ma quando, per esempio, era stato schierato mezzala nel 3-5-2, nel derby contro l'Inter, aveva fallito il compito. Ora, in questa nuova posizione, l'ex Crotone sembra sentirsi davvero a suo agio.

Milan, ma quanto sta giocando bene Messias! — Mano a mano che il Milan ha risalito la corrente, anche Messias ha ritrovato ritmo e, soprattutto, spazio nell'undici titolare. Non più, come detto, da esterno d'attacco del 4-2-3-1, bensì da centrocampista a tutta fascia a destra. Copre di più, corre di più, ma ciò non gli sta impedendo - a quanto pare - di essere lucido sotto porta. Nelle ultime due partite di Serie A, contro Monza e Atalanta, ha segnato due gol: il primo da tre punti, il secondo quello della sicurezza.

Ha cambiato ruolo ma ha iniziato a segnare con regolarità — Messias, con il delicato tocco sotto a superare Juan Musso all'87' su assist di Rafael Leão in Milan-Atalanta, si è così fatto perdonare il clamoroso gol sbagliato qualche minuto prima a porta clamorosamente vuota. In quella circostanza aveva peccato un po' di imprecisione. Poco male. L'esultanza sotto la Curva Sud di Messias per l'ultima rete è un momento da immortalare. Il brasiliano, classe 1991, non ha mai detto una parola fuori posto, si è sempre messo a disposizione di Pioli cercando di sfruttare al massimo le occasioni che gli sono state concesse. Ed ora, giustamente, ne sta raccogliendo i frutti. Continua così Junior! Milan, il bilancio sorride: numeri importanti >>>

