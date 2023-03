Milan, Pioli vuole evitare l’Inter in Champions League: Inzaghi è un tabù

In vista del sorteggio, che si terrà venerdì 17 marzo, il Milan starebbe facendo le proprie valutazioni su chi sarebbe meglio affrontare e chi invece no. Come riferito da Tuttosport in edicola questa mattina, Stefano Pioli vorrebbe evitare assolutamente l' Inter di Simone Inzaghi , sebbene al momento potrebbe essere una delle compagini meno complicate.

Dietro a questa speranza si cela una statistica che preoccupa e non poco il tecnico del Milan . Nel corso degli ultimi due anni, infatti, nonostante alcuni successi nelle stracittadine, quando i due allenatori si sono incontrati in competizioni diverse dal campionato, ha sempre avuto la meglio l'ex Lazio .

Nel doppio confronto in Coppa Italia della passata stagione c'è stato prima lo 0-0 e in seguito il 3-0 per i nerazzurri, stesso risultato con cui la Beneamata ha conquistato pochi mesi fa la Supercoppa Italiana. A questi si aggiungano le due occasioni in cui Pioli, alla guida di Inter e Fiorentina, ha perso contro Inzaghi, che in entrambi i casi era allenatore della Lazio. Champions League, il City ha speso quanto le tre italiane >>>