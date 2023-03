Milan, Pioli non è in discussione ma è necessario l’ingresso in Champions

Il Milan non mette in discussione Pioli nonostante un marzo senza vittorie: per dare continuità al progetto servirà l'ingresso in Champions

Pioli si è preso le colpe dopo la deludente sconfitta di Udine, ma nonostante ciò non è in discussione. Di sicuro è che in un club così importante come il Milan i risultati contano eccome, dunque sarà fondamentale piazzarsi in un posto nella prossima Champions League. In Casa Milan, approfittando anche di questa sosta, si lavorerà tanto su come poter raddrizzare una stagione altalenante fin qui per poi tirare le somme al termine del campionato. Calciomercato Milan, Maldini e Massara ripensando ad un vecchio obiettivo.