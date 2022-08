Pioli sorride, Milan al completo. Manca solo Ibra, Origi più in forma

Il Milan di Stefano Pioli sta recuperando a pieno regime tutti i suoi effettivi per i prossimi impegni. In attesa di Zlatan Ibrahimović ...

Può sorridere Stefano Pioli, tecnico del Milan, perché, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti a Milanello post Ferragosto, sotto gli occhi dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, ha avuto per la prima volta tutti i giocatori a disposizione.