Milan, Pioli è camaleontico: l’ispirazione da Guardiola

Il Milan ha iniziato la stagione con tre vittorei consecutive in Serie A. I rossoneri hanno battuto il Bologna, il Torino e infine la Roma . Il Diavolo ha cambiato veste già in queste tre partite con uno Stefano Pioli in grado di variare molte soluzione tecniche. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, il 'nuovo' Pioli

Il Milan, si legge, non si affida al solo Leao, ma punta anche sulla fascia destra. Non si affida più alla sola regia di Bennacer, ma ha ampliato le modalità di costruzione e non lascia al solo Giroud la responsabilità in zona gol. Le nuove idee, almeno a giudicare dai primi 270’ della stagione, sono vincenti: contro il Bologna è stato un inserimento di Reijnders a spaccare la partita. Contro il Torino sono stati decisivi gli scambi in velocità di Pulisic e Loftus-Cheek: non più mezzali ma incursori centrali. Contro la Roma Pioli ha sfruttato Calabria accanto a Krunic, davanti alla difesa.