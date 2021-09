Milan, Pioli è un valorizzatore: tanti i giocatori cresciuti con il tecnico

La Gazzetta dello Sport esalta i meriti di Stefano Pioli, allenatore del Milan: con il tecnico tanti giocatori sono cresciuti

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza i meriti di Stefano Pioli , tecnico del Milan. Certom ci sono i numeri - 50 vittorie, 24 pareggi e 16 sconfitte, 168 gol fatti, 100 subiti -, ma c'è soprattutto dell'altro. I giocatori con il tecnico sono cresciuti a dismisura. Una qualità molto cara al Milan , che ha una strategia basata sulla crescita dei giovani e sulla sostenibilità economica.

Basta pensare ad esempio a Davide Calabria e a Theo Hernandez: il primo si sta imponendo anche in Nazionale e oggi è uno dei terzini più affidabili del campionato. Il secondo è diventato un terzino goleador ed è stato convocato per la prima volta con la Francia. Oppure Rebic: anonimo nei suoi primi mesi al Milan, è diventato determinante per la conquista dell’Europa League nella prima stagione alla guida dell’allenatore. Inoltre Franck Kessie ha fatto il definitivo il salto di qualità da ottimo giocare a top player.