Milan, la prima missione del 2023 di Pioli: rilanciare De Ketelaere

Charles De Ketelaere è andato male nei suoi primi mesi al Milan e i Mondiali in Qatar sono trascorsi persino peggio. Va rigenerato subito

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, che ha fallito la missione di ritrovare il sorriso e la giusta attitudine ai Mondiali in Qatar. Il fantasista classe 2001, infatti, sperava di voltare pagina con il Belgio nella rassegna iridata e di poter riscattare, così, i suoi primi, difficili mesi in rossonero.

Così, però, non è stato. Per il Belgio, infatti, Mondiali pessimi (una sola vittoria in tre partite, eliminazione ai gironi) e per De Ketelaere, forse, anche peggio. L'ex Bruges è stato in campo per appena 15' in occasione dell'unica sconfitta dei 'Diavoli Rossi', lo 0-2 contro il Marocco dello scatenato Hakim Ziyech, obiettivo di mercato del Milan.

Milan, De Ketelaere flop ai Mondiali. Ora deve riprendersi — Troppo poco per rilanciarsi. Il talento di De Ketelaere, di fatto, lo dovrà rigenerare mister Stefano Pioli, esattamente dal prossimo 13 dicembre, ovvero quando CDK si unirà ai compagni di squadra del Milan al 'training camp' di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove il Diavolo resterà fino al 20, giocando due amichevoli internazionali importanti contro Arsenal e Liverpool.

Per il Milan, che la scorsa estate ha scommesso su De Ketelaere, investendo 35 milioni di euro bonus compresi, Pioli è la massima garanzia per il recupero del calciatore belga. In questi anni, infatti, se si esclude Lucas Paquetá, esploso poi nell'Olympique Lione, ma che Pioli ha avuto a disposizione solo per pochi mesi, ha migliorato tutti i giocatori transitati in rossonero.

Da Theo Hernández a Rafael Leão, passando per Sandro Tonali. Pioli ha avuto pazienza, ha tirato fuori il meglio da tutti loro, sono diventati fondamentali per la conquista dello 19° Scudetto. Sono passati quattro mesi dall'arrivo di De Ketelaere al Milan: è arrivato in una città nuova, in un Paese diverso, con usi, costumi e cibo totalmente differenti. In un club come quello rossonero dove le pressioni sono ben diverse da quelle che aveva nel Bruges.

Il Diavolo continua ad avere fiducia nelle sue qualità — A questo va aggiunto che il ragazzo non ha propriamente un carattere 'estroverso'. Di conseguenza, si è un po' abbattuto. Il Milan ha pazienza con lui. Paolo Maldini, di recente, ha ricordato come il giocatore abbia un contratto di cinque anni, non di cinque mesi. Pertanto la fiducia in casa rossonera nel suo investimento e nelle qualità del giocatore è intatta. Certo, ora il belga dovrà metterci del suo, reagire e ritrovarsi.

Pescando dentro di sé lo spirito giusto. Venerdì, ha concluso 'Tuttosport', è tornato in Belgio, sentendosi con Pioli, per staccare un po' la spina. Dopo una decina di giorni di vacanza, il prossimo 13 dicembre volerà a Dubai. Lì dovrà cercare di riprendersi il Milan una volta per tutte. Mercato 'nascosto': nelle carte sulla Juve anche il Milan. Il motivo >>>