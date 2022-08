Milan, Pioli prova De Ketelaere anche a destra: segnali incoraggianti dal belga

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un approfondimento sulle prime settimane di Charles De Ketelaere al Milan, soffermandosi anche sulla sua posizione in campo. Il belga, in vista della partita di Serie A contro l'Atalanta, dovrebbe sedersi nuovamente in panchina, ma questa non sarà una soluzione che si vedrà a lungo termine. Il grande colpo di calciomercato rossonero, infatti, è destinato a trovare una collocazione stabile all'interno dell'undici di Stefano Pioli.

L'ex Brugge ha iniziato decisamente con il piede giusto . In occasione dell'esordio ufficiale in maglia Milan, il giocatore ha subito mostrato lampi di classe pura che hanno deliziato San Siro, facendolo anche urlare di gioia, sebbene per pochi istanti. Il gol di destro annullato dall'arbitro sarebbe stata la ciliegina sulla torta in un debutto che lo avrebbe spedito, di diritto, nella galleria dei predestinati. Per un gol vero bisognerà aspettare ancora, ma De Ketelaere ha mostrato di poter diventare un futuro campione .

Stefano Pioli, in Milan-Udinese, lo ha inserito nella posizione per cui è stato preso da Paolo Maldini e Frederic Massara: ovvero di trequartista dietro la punta. Il classe 2001 ha risposto con un passaggio di alta scuola diretto verso Olivier Giroud e con tanti movimenti giusti da numero 10. Ma questo non è il solo ruolo in cui De Ketelaere potrebbe giocare nel corso della stagione. Come sottolinea la 'Rosea', infatti, Pioli lo ha provato anche sulla destra, perché crede che con il mancino potrebbe benissimo accentrarsi dall'esterno verso il centro. Un ruolo occupato già in Belgio che, dunque, non rappresenta una novità assoluta. Una soluzione in più per un Milan sempre più imprevedibile. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato