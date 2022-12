Salernitana-Milan, la tentazione di Pioli: De Ketelaere ‘falso nueve’

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, può giocare da centravanti in casa della Salernitana il prossimo 4 gennaio 2023. Le ultime news

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan. Il quale, alla ripresa del campionato di Serie A, il prossimo 4 gennaio 2023 sul campo della Salernitana, potrebbe anche 'cambiare ruolo' per aiutare le esigenze tattiche dei rossoneri di Stefano Pioli.

Il nuovo anno del Milan, infatti, comincerà con tanti dubbi in attacco. Chi sarà la punta centrale del 4-2-3-1 rossonero in Salernitana-Milan dello stadio 'Arechi'? L'infortunio di Divock Origi, infatti, ha complicato i piani di Pioli, che aspettava il rientro di Olivier Giroud, con calma, dalle vacanze post Mondiali il prossimo 30 dicembre per poi reinserirlo gradualmente.

Milan, De Ketelaere potrebbe giocare da centravanti a Salerno — Adesso, invece, ci saranno delle riflessioni su chi sarà il centravanti del Milan a Salerno dopo il k.o. di Origi. Le scelte, al momento, sembrerebbero essere due. Una, come detto, è De Ketelaere; l'altra pista, invece, porta ad Ante Rebić. Il belga, arrivato in estate per giocare da numero 10 alle spalle della punta, non ha mai ancora convinto in pieno.

L'anno passato, a Bruges, aveva messo a segno 15 gol e 17 assist in 33 partite di campionato. Molte di queste le aveva giocate da 'falso nueve'. Questa sua propensione offensiva, unita alle indubbie qualità tecniche e fisiche di De Ketelaere, potrebbe far propendere Pioli per spostare il suo numero 90 qualche metro più in avanti.

Serve una scossa, a prescindere da dove giocherà in campo — Tamponerebbe, così, l'emergenza offensiva. E chissà, magari, che il ritorno al passato non contribuisca a far ridestare il talento classe 2001. Il quale, nei primi quattro mesi in Italia, ha praticamente giocato sempre da trequartista, non trovando, però, neanche un gol in 18 partite tra Serie A e Champions League. L'unico acuto, un assist per Rafael Leão in Milan-Bologna 2-0 a fine agosto.

Ora per De Ketelaere, a partire da Salernitana-Milan, potrebbe aprirsi una nuova possibilità tattica. Indipendentemente, però, dal ruolo in cui sarà schierato, dovrà dare un segnale concreto a Pioli ed all'ambiente rossonero. Il Diavolo ha speso 35 milioni di euro per prenderlo dal Bruges la scorsa estate e, sebbene abbia tanta fiducia in lui, ora è anche arrivato il momento delle risposte.