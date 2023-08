Milan, Cerruti sta con Pioli: “Le ha provate tutte con De Ketelaere”

Cerruti sul Milan, Pioli incolpevole: "De Ketelaere ha dimostrato di non avere personalità" — L'autore del libro "Non sono stato Gentile" ha voluto prendere le difese del tecnico rossonero esponendo il proprio punto di vista. Ecco qui riportate le sue parole. “Nessun gol in un’intera stagione con il Milan, uno al suo esordio in campionato con l’Atalanta tra l’altro entrando dalla panchina. I numeri sembrano suggerire una scontata conclusione: CDK a Bergamo ha trovato l’ambiente ideale per esprimere le sue qualità, grazie alla fiducia che gli ha subito concesso Gian Piero Gasperini"

Ha poi continuato affermando che: "Pioli, che ha saputo valorizzare tutti i nuovi giocatori giovani a sua disposizione, da Hernandez a Leao, inventandosi Kalulu centrale dopo l’infortunio di Kjaer, le ha provate tutte con De Ketelaere, facendolo giocare come trequartista dietro Giroud, come centrocampista puro con libertà di spostamenti su tutto il fronte dell’attacco e anche più avanzato”.

“I segnali da parte del belga, però, non sono mai arrivati e a nulla è valso lasciarlo a riposo, o farlo entrare dalla panchina come ha fatto Gasperini domenica scorsa. De Ketelaere ha fatto regolarmente scena muta, continuando a vagare per il campo con la sua aria smarrita e la bocca aperta, come se cercasse l’ispirazione dal cielo”.

Ha ribadito quindi che le responsabilità sono molto legate al giocatore. Ha ripreso dicendo che: "Nessuno, quindi, può pensare che Pioli non lo abbia aspettato e utilizzato nel modo migliore, o peggio non gli abbia concesso la necessaria fiducia, perché nessun allenatore, e tantomeno Pioli, è così autolesionista da lasciare fuori un giocatore in grado di fare la differenza anche in pochi minuti.Molto più semplicemente, nel corso di un’intera stagione e non di poche partite, De Ketelaere ha dimostrato di non avere personalità, una qualità che non fa rima con l’età".

Ha infine concluso affermando che un'eventuale annata positiva a Bergamo non sarebbe del tutto legata a Gasperini. L'allenatore dei nerazzurri sicuramente farà del suo meglio per integrarlo in squadra. Non bisogna dimenticare che ora avrà la anche concorrenza di Aleksej Mirančuk, reduce da un'ottima annata in maglia granata.