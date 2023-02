Milan, Pioli artefice della svolta: le mosse per la rinascita

Tra le principali mosse dell'allenatore emiliano, come riferisce il Corriere dello Sport in edicola oggi, 28 febbraio, la decisione di cambiare modulo a campionato in corso. Il 4-2-3-1 che aveva regalato lo scudetto al Milan è diventato troppo prevedibile ed era necessario voltare pagina. La prima uscita non ha portato i frutti sperati, almeno a livello di risultato, ma da dopo il derby la svolta si è vista.