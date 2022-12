Milan, ecco i tre interrogativi di Pioli per la ripresa della Serie A

Il Milan di Stefano Pioli ripartirà, a gennaio 2023, a -8 dal Napoli capolista in Serie A. Il Diavolo dovrà recuperare tra mille incognite

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli , ha spiegato come siano tre gli interrogativi che assillano il tecnico rossonero a pochi giorni dalla ripresa del campionato di S erie A .

Milan, tre dubbi nella mente di Pioli

Il primo è come risollevare il morale di Theo Hernández e Olivier Giroud, finito sotto i tacchi dopo la finale dei Mondiali in Qatar persa contro l'Argentina. Riuscirà il centravanti a sbollire la rabbia per la sostituzione al 41' dopo che, con 4 gol nelle precedenti partite, era stato il migliore dei francesi dopo Kylian Mbappé?