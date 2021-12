Milan, Pioli: “Contro il Liverpool dovremo avere qualità e intensità” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Milan-Salernitana anche della prossima partita contro il Liverpool

Enrico Ianuario

"Una grande vittoria che dà continuità al risultato di Genoa", è questa la considerazione di Stefano Pioli al termine di Milan-Salernitana, gara terminata 2-0 grazie alle reti di Franck Kessié e Alexis Saelemaekers. L'allenatore rossonero si ritiene soddisfatto della gara e adesso spera di centrare una qualificazione in Champions League, anche se l'avversario che si ritroverà davanti non sarà di certo tra i più semplici affrontati in questa stagione. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha riportato per intero le parole di Pioli dopo il successo a San Siro contro i campani.

"Siamo partiti bene anche quest'anno, ma bisogna tenere alto il livello per tutto il campionato. Non è il momento di guardare la classifica, piuttosto è importante aver reagito bene dopo due sconfitte di fila. Il nostro è un percorso di crescita che va avanti partita per partita: quello che conta poi è la fine". Inevitabilmente non poteva mancare una considerazione sull'infortunio di Simon Kjaer, e alla domanda sull'intervento nel prossimo mercato di gennaio Pioli non si sbilancia: "Se ci sarà la possibilità di migliorare, il club lo farà".

Tra le pretendenti alla vittoria dello scudetto, l'impegno di ieri del Milan era quello più abbordabile sulla carta. Cosa che poi si è realmente verificata in quanto adesso i rossoneri si trovano al primo posto in classifica dopo dieci mesi dall'ultima volta, complice la sconfitta casalinga del Napoli contro l'Atalanta. In merito alla gara contro la Salernitana, l'allenatore rossonero ha analizzato così l'incontro: "E' andata proprio come mi auguravo. Abbiamo sbloccato presto il risultato e poi controllato, concedendo poco. Mi sono arrabbiato perché potevamo fare anche il terzo gol".

Il prossimo impegno del Milan sarà martedì sera a San Siro contro il Liverpool. A tal proposito, Pioli ha parlato della squadra di Jurgen Klopp: "Averli già incontrati ci permette di avere qualche informazione in più. Da domani (oggi, ndr) entreremo nei dettagli con i ragazzi. Dovremo avere qualità e intensità. Proveremo a sfruttare il grande ambiente che troveremo a San Siro e, magari, gli spazi che concederanno. Se sono pronto ad aprire lo champagne come ai tempi della salvezza della Salernitana? Una bottiglia è sempre in frigo".

Pioli che contro il Liverpool si affiderà a Zlatan Ibrahimovic, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Salernitana. A ciò si aggiunge anche l'esperimento riuscito da parte dell'allenatore rossonero di aver inserito Rade Krunic nell'insolito ruolo di 'falso nove' al posto di Pietro Pellegri, uscito per infortunio dopo 15 minuti di gioco. "Mi dispiace per Pellegri, aveva cominciato bene. Krunic è un giocatore molto intelligente. Perché non Leao? A sinistra si trova a suo agio, il dubbio in quel momento era tra Krunic e Messias".