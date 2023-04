Milan, Pioli in semifinale di Champions come Mourinho nel 2010: il punto

Il Milan di Stefano Pioli si è qualificato per le semifinali di Champions League superando il Napoli di Luciano Spalletti con una gran difesa

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, qualificatosi per le semifinali di Champions League dopo aver superato il Napoli di Luciano Spalletti nel doppio confronto (1-0 a 'San Siro', 1-1 al 'Maradona'). Il quotidiano romano ha fatto un parallelo tra quest'impresa del Diavolo e quella che, nel 2010, centrò José Mourinho alla guida dell'Inter. In un'edizione della Champions che poi i nerazzurri vinsero in finale a Madrid contro il Bayern Monaco.

Milan, Pioli come Mourinho? Il confronto — Il 28 aprile 2010, mentre Pioli preparava, con il suo Sassuolo, la trasferta sul campo del Padova, in Serie B, Mourinho era al 'Camp Nou' di Barcellona ed eliminava la squadra catalana in semifinale di Champions nonostante la sconfitta per 1-0. Per il 'CorSport', la partita del Milan di Pioli al 'Maradona' ha ricordato, sul piano tattico, quella partita lì. Tecnicamente, l'Inter di Mourinho era più forte del Diavolo di oggi, ma, tatticamente parlando, Pioli ha portato il suo Milan in semifinale giocando in quella maniera.

Barcellona-Inter 2010, possesso palla dei nerazzurri 27%. In Napoli-Milan 2023, possesso palla dei rossoneri 35%.Un tiro in porta per quell'Inter, 6 per quel Milan, a fronte dei 20 del Barça e dei 22 di questo Napoli. Anche il confronto tra calci d'angolo è similare: 2 per quell'Inter di tredici anni fa, uno per il Milan di martedì sera, contro i 9 dei catalani e i 16 degli azzurri. È stato, però, soprattutto lo sviluppo della partita a ricordare quella magica notte dell'Inter.

Quell'Inter vinse la Champions. Questo Milan che farà? — Anche l'Inter, come il Milan due giorni fa, giocava nel ritorno con un risultato da difendere: 3-1 per i nerazzurri nel 2010 e 1-0 per il Diavolo in questa edizione della Champions. Il Napoli è andato a sbattere sul muro milanista. Mourinho utilizzò Estebán Cambiasso per chiudere i varchi davanti la difesa; Pioli ha messo Rade Krunić a marcare a uomo su Piotr Zieliński. La missione aveva un compito preciso: annullare la tecnica degli avversari.

Il gol di Gerard Piqué all'84' di quel Barcellona-Inter 1-0 e quello di Victor Osimhen al 93' di Napoli-Milan 1-1 hanno avuto lo stesso effetto: non sono serviti a niente. Insomma, Pioli 'emulatore' di Mourinho, a distanza di tanti anni, dove il senso del match è stato chiaro: tenetevi la palla e datemi il campo, perché nel campo Rafael Leão può farvi male. Quell'Inter di Mourinho, a Madrid, vinse la coppa. Questo Milan riuscirà ad imitarla? Guardiola loda il Milan: le sue parole >>>