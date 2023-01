Milan, il giorno dopo la beffa: Pioli e Calabria, i discorsi al gruppo

Stefano Pioli e Davide Calabria, tecnico e capitano del Milan, hanno parlato ai giocatori rossoneri il giorno dopo il pareggio contro la Roma

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del Milan, ha affrontato l'argomento del 'day after' del pareggio per 2-2 di 'San Siro' contro la Roma. La squadra di Stefano Pioli ha subito due gol in 6' e li ha sentiti per almeno 24 ore: un colpo pesantissimo, questo, per classifica e morale.

Milan, le parole di Pioli e Calabria a Milanello — Il Milan, ieri, si è allenato al mattino ritrovando Junior Messias, di nuovo in gruppo. Hanno parlato, per l'occasione, il tecnico Pioli e il capitano Davide Calabria. L'allenatore era amareggiato, più che infuriato. Per la 'rosea', il senso delle parole di Pioli è stato che non si possono concedere due reti come quelle incassate da Roger Ibañez e Tammy Abraham. Serve più attenzione.

Calabria ha parlato da capitano vero a Milanello e, in serata, ha di fatto ribadito anche pubblicamente il senso del suo intervento pubblicando un lungo testo nelle sue storie su 'Instagram'. Queste le frasi più importanti: «Arrabbiati e delusi per il risultato. Meritavamo la vittoria, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. Questa squadra non ha paura delle sfide. Testa alta e avanti tutta».