Milan, il rinnovo di Bennacer. Bakayoko e la questione porta

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022. Il rinnovo di Bennacer, la questione Bakayoko e la situazione dei portieri. Per finire con un paio di indiscrezioni di calciomercato che possono far sognare i tifosi del Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le news finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.