“Milan, sei la squadra più completa: candidato alla vittoria finale”

Il Milan di Stefano Pioli ha preso 8 in pagella dal 'Corriere dello Sport' di oggi per l'avvio di questa stagione. Ecco la motivazione

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dato i voti alle 20 squadre di Serie A per quanto fatto vedere in questa prima parte di campionato (7 partite), approfittando della sosta del torneo per gli impegni delle selezioni Nazionali.

Milan, voto 8 dal 'CorSport': la motivazione

Voto 9,5 al Napoli di Luciano Spalletti, giudicato come la miglior squadra vista finora in Serie A. Dietro i partenopei, la sorprendente Udinese di Andrea Sottil, che in pagella ha rimediato un 8,5, anche in virtù delle cinque vittorie consecutive dopo un inizio a rilento.

In terza posizione, appaiate con un voto 8 in pagella il Milan di Stefano Pioli e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ecco, qui di seguito, la motivazione del 'CorSport' per il giudizio dato sul Diavolo: "Per quanto visto finora, a noi sembra la squadra più completa con l’organico meglio strutturato".

"L’ultima sconfitta in casa contro il Napoli non è pienamente meritata, anzi. Il problema per Pioli è la differenza con il campionato scorso, dopo 7 giornate aveva 5 punti in più ed era secondo a -2 dal Napoli. Ha faticato in Champions League a Salisburgo, poi si è sbarazzato della Dinamo Zagabria", si può leggere ancora sul quotidiano romano.

"Il gioco c'è, le certezze sono le stesse dell'anno scorso, il gruppo è solido, la guida forte e sicura, l'organico è stato rinforzato. Insieme al Napoli, in questo momento è candidato alla vittoria finale", la conclusione sui rossoneri.