Milan, Pioli: “Allenare i campioni è facile. Meno chi crede di esserlo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero sulla gestione del gruppo. Dichiarazioni interessanti

"L'unico momento dove riesco a staccare per qualche giorno è durante la sosta - ha detto Pioli, come ripreso da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. Mia moglie mi dice spesso: 'Parlo, ma non mi ascolti'. Perché ovviamente le idee e la testa vanno sempre al campo. Senza impegni alla domenica riesco a fare qualche uscita in bici, qualche partita a paddle. O semplicemente una passeggiata con il cane".