Calciomercato Milan – Colpo ‘alla Tomori’ in Premier League? Le ultime

Manca poco più di un mese al calciomercato di gennaio ed il Milan medita di mettere a segno un gran colpo per regalare al tecnico Stefano Pioli un rinforzo di enorme qualità in una zona del campo dove, ad oggi, il Diavolo ha evidenziato di averne bisogno. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per completare l'organico a disposizione dell'allenatore rossonero e hanno già individuato, dunque, la lacuna da colmare.