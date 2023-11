Milan, fiducia a Pioli: ma per quanto? Pronto Abate. Cardinale pressa Ibra

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 30 novembre 2023. Non poteva essere altrimenti, considerando le numerose tematiche che, in questi giorni, stanno catalizzando l'attenzione intorno all'universo rossonero. In primis la posizione dell'allenatore, ma anche le voci sul futuro del club e gli immancabili 'rumors' di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.