Milan, per Tonali questa è la stagione del giudizio: deve ingranare

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, confermato nonostante una prima annata in chiaroscuro. Ora tocca a lui prendersi il proscenio

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Sandro Tonali, centrocampista del Milan, chiamato a disputare una grande stagione dopo una prima annata rossonera contraddistinta da tante ombre e poche luci. Quest'anno, oltretutto, l'asticella delle aspettative verso il centrocampista lodigiano si è ulteriormente alzata.

Franck Kessié e Ismaël Bennacer, infatti, giocheranno la Coppa d'Africa per un mese tra gennaio e febbraio 2022. Pertanto, spetterà proprio a Tonali prendere per mano il Milan in un periodo dove, tra l'altro, arriveranno i big match contro Roma, Inter e Juventus. Il tecnico Stefano Pioli ha bisogno di lui, delle sue giocate. Ha bisogno di quel Tonali ammirato a Brescia e visto a sprazzi, troppo ad intermittenza nel suo primo anno di Milan.

Un anno di ambientamento, certo, per un ragazzo così giovane, che aveva, come attenuante, quella di indossare per la prima volta una maglia così pesante. Per giunta con i colori per i quali ha sempre tifato fin da bambino. Ora, però, le giustificazioni sono finite. Il Tonali-bis, al Milan, è iniziato bene, con il giusto spirito di sacrificio. Per rimanere in rossonero, infatti, il numero 8 del Diavolo ha rinunciato a quasi mezzo milione di stipendio annuo.

Un taglio che, di fatto, ha agevolato la conclusione della trattativa tra Milan e Brescia, reimpostata al ribasso rispetto alle cifre pattuite un anno fa. Al Brescia, in totale, sono andati 12 milioni di euro più il cartellino di Giacomo Olzer, bonus compresi, e non più 25. Tonali si è guadagnato, così, una seconda chance al Milan e non ha intenzione di sprecarla. Paolo Maldini scommette su di lui ed il giocatore vuole ripagare la fiducia della dirigenza.

Dopo le prime due sgambate contro Modena e Pro Sesto, ora arriveranno le amichevoli internazionali. Nizza, Valencia, Real Madrid e Panathinaikos: le prime due, in programma la prossima settimana, vedranno Tonali titolare al fianco di Bennacer e saranno indicative sulla crescita del giocatore. Tonali non può più sbagliare e lo sa. La missione, difficile ma non impossibile, è cercare di diventare il titolare di un Milan che punta allo Scudetto. Calabria ha parlato di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié >>>