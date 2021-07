Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, si discute dei bonus: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole restare in rossonero. Va avanti la trattativa per il rinnovo del contratto

Daniele Triolo

La questione di calciomercato sul rinnovo del contratto di Franck Kessié con il Milan trova spazio su 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Ci sono state telefonate e conversazioni tra le parti. E sono stati fatti piccoli passi in avanti per il prolungamento del contratto del centrocampista ivoriano con il club di Via Aldo Rossi.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è partito per Ibiza con la famiglia per qualche giorno di ferie. Ma rimarrà in contatto continuo con Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che lo aggiornerà sulla vicenda in tempo reale. Tra oggi e domani sono previsti aggiornamenti con George Atangana, manager di Kessié, che, intanto, prosegue la sua avventura alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio.

Come ormai noto, Kessié conta di restare al Milan in questo calciomercato estivo e di prolungare l'accordo in scadenza il 30 giugno 2022. Andrà, però, trovata un'intesa economica sullo stipendio. Attualmente, in rossonero il numero 79 percepisce un ingaggio di 2,2 milioni di euro netti a stagione. Il Milan si è avvicinato, in pratica, a soddisfare la sua richiesta di uno stipendio di 6 milioni netti all'anno.

Ora, secondo 'La Gazzetta dello Sport', resta da discutere sui bonus. Ed è proprio su questo tema delicato che si giocherà, nei prossimi giorni, la parte cruciale della trattativa. I tifosi aspettano con ansia il rientro di Kessié da Tokyo, di modo che possa essere definito tutto nei minimi dettagli. E scongiurare, così, un nuovo caso di addio di un top player a parametro zero. Calabria ha parlato di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié >>>