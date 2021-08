Milan, per Pioli questo deve essere l’anno della consacrazione

Stefano Pioli è confermato alla guida del Milan per la stagione 2021-22. Il club rossonero così dà continuità tecnica rispetto alle altre big

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Stefano Pioli, tecnico del Milan, che, secondo il quotidiano generalista, adesso dovrà cercare di vincere qualcosa nella sua carriera. Dodici club, infatti, hanno cambiato panchina in Serie A, comprese tutte le grandi. Eccezion fatta, però, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e proprio per il Milan di Pioli.