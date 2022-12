Milan, per lo stadio gioco dell’oca con finale tutto da scrivere

La questione nuovo stadio per il Milan continua a tenere banco ed è sempre più complicata. La Repubblica in edicola questa mattina parla di un gioco dell'oca con un finale tutto da scrivere. Gli ostacoli che separano i rossoneri e i nerazzurri dalla costruzione del nuovo San Siro, invece che diminuire con il passare del tempo, sembrano aumentare giorno dopo giorno. I costi aumentano, l'abbattimento dell'attuale stadio continua a essere contestato non poco e la maggioranza rischia di non esserci più. I tempi si allungano e qualora la burocrazia rallentasse ancora, il Milan sarebbe pronto a prendere in mano la situazione in autonomia andando a Sesto San Giovanni o a San Donato, nuova ipotesi nei confini cittadini. Intanto ci sono novità importanti in casa rossonera >>>