Milan, Pellegri si è allenato a pieno ritmo: buona la sua condizione atletica

Pietro Pellegri si avvicina sempre di più al Milan. Attenzione ai dubbi sulla sua condizione fisica: il giocatore sta migliorando

Dopo aver puntato Kaio Jorge, poi finito alla Juventus, il Milan ha ormai scelto il suo terzo attaccante: si tratta di Pietro Pellegri . Le trattative con il Monaco vanno avanti a gonfie vele, con l'accordo che può arrivare già nelle prossime ore. Il classe 2001 ha esordito in Serie A poco meno che 16enne, mostrando una personalità e un talento fuori dal comune. Qualità su cui il club monegasco ha deciso di puntare a gennaio 2018 ma che, causa diversi infortuni, non sono mai davvero uscite fuori.

Ma allora perché il Milan ha deciso di andare avanti per Pellegri? Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' è vero che l'attaccante non gioca una partita ufficiale da febbraio, ma con l'inizio della nuova stagione si è allenato a pieno ritmo e ha una buona condizione atletica. Per questo motivo il Diavolo ha deciso di affondare il colpo. Ecco i dettagli su Bakayoko e Pellegri, che sono a un passo dal Milan: le ultime