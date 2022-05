Milan, la passione pervade i tifosi rossoneri: tutti i numeri stagionali

La forza del Milan di Stefano Pioli sta sicuramente nelle qualità dei suoi giocatori, ma anche nei tifosi più caldi d'Italia e non solo

Se il Milan è primo in campionato a solamente tre giornate dal termine, lo deve anche ai suoi splendidi tifosi, che per tutto l'anno hanno sempre sostenuto la squadra.

Per la sfida di domenica sera contro i gialloblù, infatti, saranno collegati ben 600 Milan Club in Italia, numero che arriva a toccare i 900 se consideriamo anche quelli presenti all'estero.

Tifosi rossoneri che, possiamo dirlo, sono letteralmente sparsi in tutto il mondo: ci saranno collegamenti attraverso podcast , Twitch o YouTube . In stagione, ben 192 nazionalità diverse si sono susseguite a San Siro. Contro l' Atalanta , saranno infatti 10milan i tifosi rossoneri provenienti da altri paesi, per un totale di 148 nazionalità diverse.

E non è un caso che la possibile nuova proprietà rossonera derivi dal Bahrain . Lì, infatti, vi è una delle più importanti sedi dei Milan club d'Oriente. Esistono sedi anche in Oman e negli Emirati.

Per le prossime sfide, decisive per la lotta scudetto, ci saranno tifosi provenienti davvero da tutto il mondo. Taylor, tifoso di 24 anni membro del Milan Club di Melbourne, dovrà sorbirsi un viaggio lungo un giorno intero: "Il viaggio durerà 24 ore, ma sono felicissimo".

Anche in Spagna c'è grande voglia di Milan, come conferma Matteo: "In Spagna il Milan ha un seguito immenso". Insomma, tanti tifosi provenienti da tanti paesi per un unico sogno.