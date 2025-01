Milan-Parma, tre possibili rientri e un enorme rischio per Conceicao

Ma Conceicao, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per Milan-Parma potrà contare su tre rientri importanti. Il primo è quello di Christian Pulisic , che dovrebbe riprendere il suo posto da titolare dopo lo spezzone di gara giocato mercoledì sera in Champions League contro il Girona . Poi quello di Fikayo Tomori che, scontato il turno di squalifica in Europa , dovrebbe giocare nuovamente dall'inizio, spedendo in panchina Strahinja Pavlović .

Panchina per Chukwueze? Su Fofana ...

Infine, potrebbe rivedersi in panchina Samuel Chukwueze, che si era infortunato in Milan-Roma dello scorso 29 dicembre. Per Ruben Loftus-Cheek, invece, ci vorrà qualche settimana in più. Conceicao, inoltre, secondo la 'rosea', starebbe ragionando sull'opportunità di dare un turno di riposo a Youssouf Fofana in mediana, per un semplice motivo. Il francese gioca, da settimane, sotto diffida ed ora è in debito d'ossigeno: scattasse un cartellino giallo contro i ducali, salterebbe il derby contro l'Inter per squalifica. È un rischio che vale davvero la pena correre?