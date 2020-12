Milan-Parma: le ultime su Bennacer e Ibrahimovic | Serie A News

Verso Milan-Parma: ecco come stanno Bennacer e Ibrahimovic

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, assenti ieri sera a Praga per l’ultima gara del Gruppo H di Europa League, riusciranno a recuperare per Milan-Parma di domenica sera a ‘San Siro‘? Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sui due calciatori rossoneri.

Bennacer, in vista di Milan-Parma, dovrebbe essere completamente recuperato. Vedremo se partirà titolare oppure se lascerà spazio, almeno in avvio di gara, alla coppia di centrocampisti centrali composta da Franck Kessié e dal sempre più convincente Sandro Tonali.

Discorso diverso, invece, per Ibrahimovic. L’attaccante sta molto meglio dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Ma, ad oggi, non ha ancora lavorato in gruppo. Pertanto, per capire se Ibra figurerà nell’elenco dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Parma, bisognerà attendere almeno l’allenamento del pomeriggio a Milanello.

