Milan-Parma, Conceicao fa respirare Fofana? Ecco le ultime

Nella giornata di domenica 26 gennaio , alle ore 12:30 , lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Parma di Fabio Pecchia , valido per la 22^ giornata della Serie A 2024/2025 . I rossoneri hanno in mano la possibilità di trovare la continuità in campionato dopo la vittoria in Champions League contro il Girona.

Milan-Parma, Fofana potrebbe riposare. Ecco chi al suo posto

Come scrive 'Tuttosport', Conceicao, in vista di Milan-Parma, Conceicao dovrà valutare bene la posizione di Youssouf Fofana: diffidato, potrebbe essere risparmiato in ottica Inter. Il francese si gioca con Bennacer e Musah due maglie a centrocampo, al fianco di Reijnders. Due ottime notizie in attacco. Il Milan ritrova Pulisic e Chukwueze: il primo sarà titolare dopo i 15 minuti finali contro il Girona, il secondo ha archiviato l'infortunio di fine 2024 e andrà in panchina. Sarà la sua prima partita con Conceicao. In difesa si rivedrà Tomori. A destra Emerson Royal è fuori per il grave infortunio al polpaccio e Kyle Walker non è ancora a disposizione: Calabria e Jimenez si giocano il posto. In attacco spazio di nuovo per Alvaro Morata, favorito al momento su Abraham.