Milan, paradosso Leao: meglio dalla panchina. Contro il Feyenoord …

Il quotidiano torinese, allora, si è domandato: "Chissà che dovendo concentrare le proprie energie, fisiche ma soprattutto mentali, non lo aiuti inconsciamente giocare di meno, dare il massimo in 30 o 45 minuti. In fondo Leao è fra i giocatori più esplosivi del nostro campionato, in velocità imprendibile, e affrontare avversari con le gambe già affaticate non può che essere un fattore a suo favore".

Conceição può scegliere: in Milan-Feyenoord, però ... — Nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter ha fatto la differenza giocando 39' nella ripresa, contro Empoli e Verona in campionato ha segnato il gol che ha sbloccato il punteggio in Toscana e poi fornito l'assist a Santiago Giménez per la rete della vittoria contro gli scaligeri a 'San Siro'. Quindi, Leao meglio dalla panchina? L'interrogativo, ora, sorge davvero spontaneo. Anche perché con Christian Pulisic, João Félix e lo stesso Giménez, ora davanti Conceição ha l'imbarazzo della scelta.

E per Milan-Feyenoord, che succederà? Leao in panchina o titolare? Per 'Tuttosport' è difficile pensare che domani l'allenatore, nella gara da dentro-fuori contro gli olandesi, lo escluda dall'undici iniziale. A meno che il suo inserimento a inizio ripresa non diventi un concreto piano partita.