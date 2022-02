Milan, paradosso Ibrahimovic: senza di lui raddoppia la media punti

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha fatto 8 gol in 15 partite di Serie A. Eppure, quando non gioca il Diavolo coglie più punti!

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic sta diventando un 'caso paradossale' nel Milan. Come dichiarato da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, prima del derby di sabato scorso, "Ibra non sarà mai un peso, ma una risorsa", in riferimento alla possibilità che il fuoriclasse di Malmö rinnovi il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023.

Ma, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, al contempo, il Milan ha un rendimento differente con o senza Ibrahimovic in campo. E, a sorpresa, quando manca Zlatan il Diavolo fa più punti. Suona strano, se si pensa che Ibra, in 15 partite disputate quest'anno in Serie A, ha fatto 8 gol e fornito 2 assist.

Il Milan, con Ibrahimovic sul terreno di gioco, viaggia tutt'altro che a ritmo di Scudetto. Con lo svedese in campo dal 1', il Milan ha collezionato 15 punti in 11 partite, per una media punti di 1,36 per partita. Media che sale a 1,8 se si prendono in esame tutte le gare in cui Ibra è sceso in campo, quindi anche quelle da subentrante (27 punti in 16 match).

Il Milan, invece, senza Ibrahimovic ha collezionato 25 punti in 9 partite, per una media di 2,78. Sia chiaro: nessuno, in casa rossonera, vuole scendere dal carro di Zlatan. Sia mai. Lui è risultato decisivo per la crescita di questo gruppo e dà sempre il massimo per tutti. Oltre che segnare a valanga.

Ma le statistiche sono quantomeno singolari e potrebbero anche invogliare il Milan a pensare ad un futuro prossimo senza Ibra. Milan, via Kessié a zero? Ecco l'idea di Maldini per sostituirlo a giugno >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI