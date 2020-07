Milan, Paqueta cresce e allontana le voci di mercato: “Non torno in Brasile”

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, evidenzia la crescita di Lucas Paqueta nel match di domenica scorsa contro la Roma. Il brasiliano è entrato bene in campo e ha contribuito a mettere in cassaforte l’importante vittoria rossonera. Possibile chance dal primo minuto stasera contro la Spal per il giocatore che, nella giornata di ieri, ha allontanato le voci di mercato che volevano il suo ritorno in Brasile. Il classe 1997, su Instagram, ha scritto: “Ogni giorno vado in un club diverso, ho molto rispetto per il San Paolo ma il mio cuore è rossonero”. Sui suoi colori del cuore ci sarebbe da discutere, perché il rossonero citato da Paqueta è quasi con certezza quello del Flamengo, squadra in cui è diventato un calciatore.

