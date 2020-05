Milan, Paqueta ad un bivio: se non svolta, permanenza complicata

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a quei calciatori che, in questa parte finale del campionato di Serie A che ricomincerà a giugno, potranno fare la differenza in casa Milan. Tra questi, il centrocampista Lucas Paqueta.

Offrire un buon quantitativo di gol ed assist al Milan spetterà, qualche metro più indietro, a Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano giunto nel gennaio 2019 in rossonero per quasi 45 milioni di euro bonus inclusi e che, da quando è arrivato al Milan, ha realizzato soltanto una rete e fornito due soli assist.

Paqueta, corteggiato dalla Fiorentina, sa di essere ad un bivio: senza una svolta in questa parte finale della stagione una sua permanenza in rossonero diventerebbe più complicata e la via attraverso la quale cambiare la storia passerà dalla trequarti, dove sarà il vice del turco Hakan Çalhanoglu e dall’incisività in zona-gol. Uno come lui, infatti, come detto a più ripreso da Stefano Pioli, ‘deve fare gol e deve farli fare‘. CLICCA QUI SCOPRIRE GLI ALTRI DUE GRANDI ATTESI IN CASA MILAN >>>