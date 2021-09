Milan, otto giorni per sentirsi grande: ci sono Lazio, Liverpool e Juventus

Il Milan di Stefano Pioli è atteso da un tour de force in questi otto giorni. Nell'ordine ci sono Lazio, Liverpool e Juventus

Milan , adesso si fa sul serio. Come viene riportato da Tuttosport, i rossoneri ritornano a giocare dopo le due vittorie in campionato contro Sampdoria e Cagliari . La squadra di Pioli è attesa da un trittico di ferro nei prossimi otto giorni: Lazio , Liverpool e Juventus . La vera stagione dunque inizia domani, visto che ci saranno i big match (c'è anche Napoli-Juventus) e visto che alcune squadre si sono trasformate negli ultimi giorni di mercato.

Il Milan ha dalla sua l'entusiasmo e i sei punti in classifica, ma è chiaro che ora il livello si alza. Affrontare in otto giorni squadre di livello come Lazio, Liverpool e Juventus è una montagna difficile da scalare per chiunque. E' anche vero che i big match stimolano i giocatori e dunque gli uomini di Pioli avranno la possibilità di dimostrare il proprio valore. Questi otto giorni diranno molto sulle ambizioni del Milan. La stagione sta per cominciare. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Lazio: diversi cambi per Pioli.