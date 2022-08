Milan, per Tonali cresce l’ottimismo: nel derby dovrebbe esserci

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola potrebbe essere meno grave del previsto l'infortunio di Sandro Tonali del Milan , uscito anzitempo per un problema ai flessori della coscia sinistra dall'amichevole vinta 1-6 dai rossoneri allo stadio 'Romeo Menti' contro il Vicenza .

Ieri, infatti, il centrocampista rossonero non avvertiva dolori ed aveva buone sensazioni in vista degli esami strumentali che verranno svolti in giornata e che forniranno un quadro chiaro dell'entità del problema muscolare rimediato in precampionato. Un inconveniente che, ad ogni modo, pone la presenza di Tonali in serio dubbio per Milan-Udinese di sabato a 'San Siro'.