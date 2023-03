Milan, Origi approfitti della sosta per voltare pagina. Su Ibrahimovic…

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Divock Origi , attaccante belga arrivato in estate a parametro zero. Il numero 27 rossonero non è stato convocato dalla nazionale belga, dunque è rimasto in questi giorni ad allenarsi a Milanello agli ordini di Stefano Pioli . Con Ibrahimovic, Giroud, Leao e De Ketelaere, Origi di fatto è, insieme a Rebic , l'unico attaccante rimasto a lavorare al centro sportivo di Carnago in vista del match del 2 aprile contro il Napoli.

Difficilmente sarà titolare al 'Maradona', ma Origi deve approfittare di questa sosta per farsi trovare pronto una volta terminata la pausa per le nazionali. Fin qui il suo rendimento al Milan è stato molto deludente. Arrivato in estate con grandissime aspettative, l'ex attaccante del Liverpool ha sinora segnato due gol in 25 presenze ed è stato spesso ai box per diversi problemi fisici. Il suo rendimento è stato così negativo che nelle gerarchie, di recente, è stato sorpassato anche dal 41enne Ibrahimovic , il quale è appena rientrato dopo essere stato fermo per tanto tempo a causa dell'infortunio al ginocchio.

Origi avrà a disposizione un bel po' di partite da qui al termine della stagione per far ricredere gli scettici, ma se dovesse continuare in questo modo allora Maldini e Massara potrebbero prendere in considerazione anche l'idea di poterlo cedere, generando una plusvalenza considerato che è arrivato a parametro zero. Dovrà essere delineato il suo futuro così come quello di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Per l'attaccante francese è questione di tempo per mettere nero su bianco sul nuovo contratto che legherà il francese ai rossoneri per un'altra stagione. Per quanto riguarda Ibra, lo svedese non ha nessuna intenzione di smettere ma a fine anno ci sarà un colloquio tra lo stesso Ibrahimovic e il Milan per vedere se ci saranno le condizioni per proseguire insieme o meno. Mercato Milan, Diavolo su Morata? Ecco come stanno le cose.