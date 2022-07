Milan, buone sensazioni per Origi: prossima settimana in gruppo

Continua il lavoro di recupero dall'infortunio per Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, che non vede l'ora di unirsi al gruppo

Continua il lavoro di recupero dall'infortunio per Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, che scalpita e non vede l'ora di unirsi al gruppo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, questa possibilità dovrebbe concretizzarsi nel corso della prossima settimana. L'attaccante belga è quasi pienamente recuperato e l'obiettivo di Pioli è averlo non solo per l'Udinese ma anche per uno scampolo di partita nell'ultima amichevole del 6 agosto contro il Vicenza.