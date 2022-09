Milan, Origi e Rebic solo dopo la sosta. Parlano Simic e Albertini

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 13 settembre 2022. Due brutte notizie, infatti, arrivano dall'infermeria di Milanello per il tecnico rossonero Stefano Pioli. E arrivano, tra l'altro, a poche ore/giorni da due impegni di fondamentale importanza per Champions League e Serie A. Vediamo, insieme, dunque, le news più importanti sul Diavolo finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.