Milan, Origi fuori quasi un mese: le due possibili date per il rientro

Divock Origi, attaccante del Milan, è volato in Belgio per curare i fastidi al tendine che, riacutizzandosi, non gli consentono di giocare

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Divock Origi, attaccante del Milan, visto che salterà sia la sfida di domani pomeriggio in Champions League contro la Dinamo Zagabria sia quella di domenica sera contro il Napoli, entrambe a 'San Siro'.

Come si ricorderà l'attaccante belga, classe 1995, aveva riportato un fastidio al tendine del retto femorale nella mattinata di sabato scorso. Un problema che aveva impedito ad Origi di scendere in campo da titolare, in coppia con Olivier Giroud, in occasione di Sampdoria-Milan a 'Marassi'.

Milan, Origi accusa il riacutizzarsi di dolori al tendine

Per questo problema Origi, che avrebbe ricevuto la convocazione dal Belgio per gli imminenti impegni delle Nazionali, sarà seguito in loco proprio dallo staff medico della sua selezione. Durante la pausa del campionato di Serie A, sarà raggiunto anche dai membri dell'équipe medica del Milan.

L'obiettivo, congiunto, di Milan e Belgio è quello di trovare la soluzione ai fastidi accusati da Origi. È clinicamente guarito dall'infortunio al tendine accusato a maggio, sul finale della scorsa stagione con il Liverpool ma, ogni tanto, gli si riacutizzano i dolori impedendogli di scendere in campo.

Nell'ultimo mese si è allenato con la squadra prima del forfait nella vigilia della sfida contro la Sampdoria. Per 'Tuttosport', al momento, non vengono fatte previsioni su quando Origi possa tornare a disposizione di Stefano Pioli. Guardando, però, il calendario, sono ipotizzabili due possibili date.

Una è il 5 ottobre, per Chelsea-Milan di Champions League a 'Stamford Bridge'; l'altra è l'8 ottobre, per Milan-Juventus di Serie A. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>