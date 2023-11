Milan, Ordine: “Pioli infastidito da Ibrahimovic? Non è da escludere”

Ordine: "Reazione con il PSG compensibilie"

"La reazione seguita al Psg è la più comprensibile di questo mondo: avesse perso l’unica occasione disponibile per recuperare una quota di potenziale qualificazione agli ottavi di Champions, i giudizi sul suo lavoro sarebbero diventati sentenze e il credito guadagnato in questi 4 anni vissuti a Milanello (secondo posto, scudetto e semifinale di Champions in sequenza), sarebbe andato disperso in pochi minuti. Poi c’è probabilmente una seconda spiegazione che attiene alla sua nuova responsabilità, assunta subito dopo il divorzio da Maldini e Massara. Da giugno scorso, il tecnico è stato ufficialmente coinvolto nel gruppo di lavoro Furlani-Moncada, responsabili del mercato estivo realizzato, con la definizione americana di “coach”".