Milan, Ordine: “Dirigenza e Elliott le due fortune di Pioli”

Franco Ordine, sulle colonne del 'Corriere dello Sport', ha parlato del lavoro di Stefano Pioli e del supporto di Elliott e della dirigenza del Milan: "La prima fortuna di Stefano Pioli è stata avere al suo fianco, nell’area sportiva, Paolo Maldini e Ricky Massara. Con i due, dialogando ogni giorno, l’intesa si è consolidata settimana dopo settimana. E con l’intesa è emersa anche la sinergia che rappresenta un valore fondamentale per un club destinato ad attraversare, come nave in oceano, burrasche e tempeste di ogni tipo oltre che crociere sicure".

"La seconda fortuna è stata avere alle spalle Elliott come azionista perché a Londra, residenza della famiglia Singer, nemmeno nei giorni più complicati del 2021, sono stati sfiorati dall’idea di cambiare il pilota del Milan. E di ore difficili vissute ce ne sono state. ultima delle quali dopo lo 0 a 3 dalla Lazio che ha dettato in molti l’impressione che fosse finita la favola. Eppure, al netto dei risultati da conquistare e della valorizzazione della rosa che pure è certificata dal rendimento di taluni, c’è un altro valore aggiunto che dev’essere esaminato".

"Nelle curve più insidiose della stagione, il gruppo (con o senza Ibra) ha mostrato una maturità insospettabile per una rosa così giovane e così inesperta, che mai ha frequentato sfide tipo coppe, da dentro o fuori. È successo in sequenza all'Olimpico con la Roma, poi a Verona con più di mezza squadra fuori uso, ancora a Firenze e a Parma, prima d'imboccare il sentiero verso Torino che è stato lo snodo Champions decisivo di questa settimana. Significa che esistono valori, morali e umani, grazie ai quali è possibile superare i limiti tecnici e in qualche caso firmare perfomance di gran pregio calcistico".