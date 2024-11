Ordine critica il Milan: “Questa squadra non ha futuro”

Da quando è arrivato al Milan, Fonseca non ha risolto i problemi in difesa anzi, ne ha creati ancor di più. Concedere due gol all'ultima classificata in Champions porta a diverse conseguenze: la prima è che sembrano non esserci margini di cambiamento nel gioco; la seconda è che un Milan così non può nemmeno pensare di di andare lontano in Champions; la terza ed ultima è che i giocatori debbano tornare a studiare le più semplici nozioni difensive. LEGGI ANCHE: Pedullà non si risparmia: “Milan imbarazzante. Fonseca non è capace” >>>