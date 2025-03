Milan, Ordine: “Conceicao, scelte discutibili. Chissà se ha capito che…”

"Con il Milan non c'è mai il rischio di annoiarsi né di assistere a calcio banale". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha analizzato Lecce-Milan 2-3. Ecco il suo pensiero a 'Il Giornale': "Ieri a Lecce ne ha combinata un'altra delle sue in questa stagione di forti contrasti, alti e bassi, errori marchiani e prodezze. È stato capace di passare dallo 0 a 2 al al 2 a 3 finale. Ci sono anche i due gol subiti dal Lecce e il palo scheggiato dal demonio Krstovic nel primo tempo, segno indelebile dei buchi difensivi che Sergio Conceicao non ancora riesce a rammendare".