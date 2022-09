Milan, ora Pioli ha un centrocampo con ampia scelta

Finalmente abbondanza a centrocampo per il Milan e per Stefano Pioli, anche se dire queste cose non è proprio il massimo. Fatto sta che in questo momento è così. Dopo un inizio di stagione in cui per infortuni o per nuovi arrivi ancora da inserire ci sono stati praticamente solo tre elementi utilizzabili in quel ruolo, ora Pioli avrà più scelta. Aster Vranckx, belga classe 2002, ha giocato bene in Nazionale ed è tornato in ottima forma fisica e mentale. Già nello spezzone di Genova aveva messo in luce buone cose, scrive Tuttosport, soprattutto a livello di intensità e di mentalità, entrando nel finale di una partita complicata, trovando posizione e lottando su ogni pallone. I tempi di Sandro Tonali, classe 2000, e Ismael Bennacer, algerino classe 1997, impegnati in ogni partita sono finiti. Si giocherà ogni tre giorni per due mesi e servirà fare rotazioni.