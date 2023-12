Milan, ora i cambi incidono: arrivano i gol dalla panchina

Ora quei tre possono e devono fare la differenza, ma ognuno di loro ha una storia. Il nigeriano classe 1999 sembrava dovesse solo ambientarsi, pare un po' spaesato ancora. Non riesce a saltare gli avversari come faceva in giallo, così come non trova lo spazio giusto per incidere sempre. Va a fiammate. I due gol sono arrivati in Europa, ma ora Chukwueze deve incidere anche in campionato: è stato il più pagato in estate e soprattutto probabilmente avrà molto più spazio degli altri.

Quella di Jovic è invece una storia di rinascita: il serbo classe 1997 veniva da anni difficili e soprattutto da una condizione fisica decisamente lontana dalla migliore. Le prime uscite sono state un dramma: zero occasioni create, pochi palloni toccati. Però a un certo punto sembra aver svoltato mentalmente: quasi gol al Dortmund, gol con Frosinone e Atalanta e buon ingresso anche mercoledì scorso. Sta meglio e sta prendendo fiducia.

A frenare Okafor, invece, sono stati soprattutto gli infortuni. Lo svizzero classe 2000 non è nuovo a queste problematiche e al Milan è stato parecchio sfortunato. Aveva iniziato bene, segnando da titolare a Cagliari e da subentrato con la Lazio, ma poi tre stop: incidente, infortunio in Nazionale e poi stop più lungo del previsto. Deve trovare continuità: da punta è la terza scelta, mentre a destra non convince. Può giocare come alternativa a Leao, ma deve sfruttare le occasioni.

In ogni caso, tutti e tre adesso sembrano affidabili, sia per partire titolari che per svoltare a gara in corso. Domani si gioca e oggi Pioli deciderà che attacco schierare. La scelta logica prevede il tridente titolare con Pulisic, Giroud e Leao. Però c'è Jovic che sta bene e soprattutto Pulisic è reduce da cinque gare da titolare e potrebbe rifiatare per Chukwueze. Sicuramente tutte e tre le riserve avranno possibilità, ma dall'inizio forse solo Chukwueze è candidato realmente ad avere una maglia. LEGGI ANCHE: Milan-Monza, un recupero importante e uno stop a sorpresa >>>

