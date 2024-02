Milan, solenne bocciatura per Okafor, Chukwueze e Adli: i motivi

In Monza-Milan 4-2 i rossoneri hanno ben poco da salvare. Anzi, spiccano - in negativo - tre giocatori sui quali c'era davvero tanta attesa

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola è tornato sulla brutta sconfitta incassata dal Milan di Stefano Pioli , per 4-2 , sul campo del Monza . Non ha funzionato, infatti, un Diavolo rivoluzionato dal turnover . E, di conseguenza, sono risultate ancora meno buone le prestazioni di chi si giocava una chance importante. E che ha sprecato banalmente.

Milan: Okafor, Chukwueze e Adli pessimi a Monza

I cambi all'intervallo, per il quotidiano romano, sono stati un'evidente e solenne bocciatura per Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Yacine Adli, ai quali il tecnico Pioli aveva dato fiducia - da titolari all'U-Power Stadium - per far rifiatare qualche giocatore che gli sarebbe servito più in forma a Rennes in Europa League.