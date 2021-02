Milan, oggi esami per gli infortunati Kjaer e Brahim Díaz | Serie A News

Milan, oggi si saprà qualcosa in più su Kjaer e Brahim Díaz

Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan monitora la situazione di Simon Kjaer e Brahim Díaz. Se, infatti, i rossoneri hanno recuperato per la prossima sfida Hakan Çalhanoğlu, guarito dal CoVid_19, hanno perso recentemente il difensore danese e il trequartista spagnolo.

Entrambi si sono infortunati martedì scorso, nel derby di Coppa Italia contro l’Inter. Per Kjaer, problema al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Per Brahim Díaz, problema ai flessori della coscia sinistra. Saranno sicuramente assenti per Milan-Crotone di domenica pomeriggio, ore 15:00, a ‘San Siro‘.

Intanto, però, oggi sia Kjaer sia Brahim Díaz svolgeranno degli esami strumentali per valutare le loro condizioni e stabilire quando potranno rientrare in campo.