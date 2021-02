GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 3 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina ad Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. A ‘San Siro‘, hanno vinto in rimonta i bianconeri, 1-2: al gol di Lautaro Martínez ha risposto Cristiano Ronaldo con una doppietta.

In alto, sotto la testata, si parla del possibile rinnovo di Neymar con il PSG fino al 2026 e di Silvio Berlusconi, Presidente del Monza. L’ex patron del Milan, infatti, ha un sogno: portare Franck Ribéry in Brianza la prossima stagione.

A proposito di Milan, il tecnico Stefano Pioli vuole sfruttare queste due settimane piene di allenamento per recuperare giocatori e facilitare l’inserimento in gruppo di Mario Mandžukić. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>