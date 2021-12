Milan, oggi controllo per Leao: difficile vederlo in campo ad Empoli

Rafael Leao, fermo dallo scorso 4 dicembre, quando si fece male in Milan-Salernitana, dovrebbe tornare a gennaio contro la Roma

Come si ricorderà, infatti, Leao, in occasione di quella partita, uscì nell'intervallo dopo aver preso una botta. Questo check medico, secondo quanto filtra, è più che altro propedeutico, però, a vedere se Leao potrà tornare in campo per Milan-Roma del 6 gennaio 2022 e non per rivederlo in campo dopodomani al 'Castellani' di Empoli.